Появились подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая в центре Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Тверской путепровод Карта всех событий

Появились подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая в центре столицы. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Ночью на 1-й Тверской-Ямской улице произошла авария с участием трех машин: каршеринговый автомобиль «Киа-Рио» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Порше-Панамера» и «газелью».

В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте. Еще несколько участников ДТП также получили ранения: водитель «Порше» — блогер Некоглай и его пассажир — боец ММА Асхаб Магомедов.

1/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы

— В результате проведенной проверки установлено, что водитель арендованного автомобиля управлял им, используя личный аккаунт. В 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, стаж вождения — с 2016 года, — отмечается в сообщении Госавтоиспекции.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла в ночь с 5 на 6 мая на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал.