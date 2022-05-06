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Россия, Москва, Тверской путепровод Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Тверском путепроводе, в результате чего на участке произошло ДТП. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля. На месте находятся оперативные службы города. Движение не затруднено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

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Также стало известно, что машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на юго-западе столицы. На месте работают оперативные службы города.

По данным пресс-службы, авария произошла на пересечении Тарусской улицы и Новоясеневского проспекта.

Помимо этого, с момента открытия набора в Москве тестировщиков технологии бесконтактной оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте более 400 пассажиров оставили заявки на участие.

В дептрансе подчеркнули, что набор тестировщиков на данный момент закрыт. Тем не менее в департаменте заверили, что регистрация еще откроется.