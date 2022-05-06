Собянин поздравил москвичей с завоеванием 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москвичи завоевали 248 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр поздравил победителей, призеров и преподавателей с блестящим завершением всероссийской олимпиады. Лучшей в знаниях по искусству среди представителей девятых классов стала Алиса Сходцева из школы № 1506. Среди десятых классов — Глеб Семенов из школы № 548 «Царицыно». На олимпиаде по физкультуре московские школьники получили 38 дипломов. Абсолютным чемпионом стал одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194. В математических соревнованиях наши учащиеся получили 66 дипломов.

Василий Сильвестров из школы имени Маршала Чуйкова получил спецприз за оригинальное решение алгебраической задачи. Отличные знания английского языка показали 57 школьников. Наилучшими среди представителей 9-х и 10-х классов стали Анна Шершина из школы № 1532 и Софья Бароха из школы Центра педагогического мастерства. Среди 11-х классов — Мария Сатина из школы «Свиблово», сообщается в Telegram-канале Сергея Собянина.

— Ребята, вы большие молодцы! Поздравляю и желаю новых успехов! — заключил мэр Москвы.

28 апреля в цифровой школе прошла форсайт-сессия «Москва-2050. Направление IT». Участниками стали 50 учащихся, которые показали высокие результаты на городских научно-практических конференциях, а также конкурсах и олимпиадах технической направленности.