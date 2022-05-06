Более 700 паспортов колористических решений утвердили для капремонта жилых домов

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Для домов, которые участвуют в городской программе капремонта жилых зданий, выпустили 732 паспорта колористических решений за первый квартал текущего года. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Обновление фасада в соответствии с утвержденным паспортом — одна из обязательных процедур, которые проводятся в рамках капитального ремонта жилого дома, — отметила она.

По ее словам, программа капитального ремонта помогает возвести в Москве большое количество стильных зданий, которые будут служить москвичам на протяжении долгого времени.

До этого в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщили, что в Детской музыкальной школе № 4 в Царицыне проведут капитальный ремонт. Школа находится по адресу улица Бехтерева, д. 13, корпус 3, район Царицыно. В рамках капитального ремонта там произведут наружные работы, ремонт фасадов с оштукатуриванием и окрашиванием, установят новые оконные блоки и наружные двери. Входные группы также будут обновлены, здесь заменят козырьки и покрытия крылец.