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Власти усилили контроль пропуска в школах и детсадах Петербурга

Ирина Игнатенко
Общество
Власти усилили контроль пропуска в школах и детсадах Петербурга
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Власти Петербурга провели ряд проверок в образовательных и дошкольных учреждениях города, а также усилили контроль пропуска после трагедии, которая произошла в одном из детских садов Ульяновской области.

В связи с трагическими событиями в детском саду Ульяновской области в целях предупреждения и пресечения угрозы совершения террористических актов в образовательных учреждениях комитетом по образованию рекомендовано администрациям районов обеспечить усиление контроля за организацией пропускного режима, — сообщили «Невским новостям» в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В комитете отметили, что дополнительные проверки в образовательных учреждениях помогут оценить то, как работает охрана и системы безопасности, а также лишний раз напомнят детям и педагогам о правилах поведения в экстренной ситуации.

26 апреля, неизвестный мужчина зашел в здание детского сада «Рябинка» в селе Вешкайма во время тихого часа. Он несколько раз выстрелил в присутствующих из ружья, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. В Вешкайме организовали народный мемориал, посвященный погибшим, передает Царьград.

Николай Белолипецких, специалист по лицензионно-разрешительным работам в охранной деятельности, в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказал о том, каким должен быть профессиональный охранник и какие документы он должен иметь, чтобы защищать детей.

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