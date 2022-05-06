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Аналитик оценил пользу от банковских карт с кешбэком

Ирина Игнатенко
Финансы
Аналитик оценил пользу от банковских карт с кешбэком
Фото: depositphotos

Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев рассказал о пользе банковских карт с кешбэком.

Он отметил, что такие карты выгодны, даже если в настоящее время размер зачислений стал ниже. По словам эксперта, даже небольшая скидка — это лучше, чем вообще ничего.

— Однако, в отличие от прошлых лет, всевозможные бонусы, которые начисляют вместо рублей, желательно не копить, а тратить, как только такая возможность становится доступной, — подчеркнул он в комментарии Life.ru.

Причин на это две: потенциальный риск ухудшения условий программы (например, какой-либо партнер банка может перестать принимать бонусы в счет частичной оплаты) и инфляция, которая разгоняет цены, а значит, требует большего количества этих самых бонусов.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» убрали из App Store, а позже из Google Play из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-банка».

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