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Приложение «Альфа-Банка» удалено из Google Play

Юлия Курганова

Общество
Приложение «Альфа-Банка» удалено из Google Play
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мобильное приложение «Альфа-Банка» стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом на операционной системе Android оно работает в прежнем режиме.

Кредитная организация приложила инструкцию в своем Telegram-канале, чтобы пользователи смогли установить или обновить приложение.

До этого мобильное приложение «Альфа-Банка» удалили из магазина App Store на iOS. Уточняется, что если у пользователя установлена последняя версия приложения, то сервис продолжит работать в штатном режиме.

12 апреля приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка.

Владельцы телефонов с операционной системой Android в случае полного ухода из Росcии Google Play смогут пользоваться альтернативными вариантами. Обладатели устройств Apple в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин. По его словам, смартфоны на Android позволяют загружать приложения при помощи разных способов. Также можно скачивать приложения на сайтах разработчиков и компаний: в частности, банков, отметил Муртазин.

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