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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 493 человека

Антон Махов
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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса еще 493 человека
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врачи столицы вылечили от коронавируса более двух с половиной миллионов человек. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил оперативный штаб Москвы в своем Telegram-канале.

Также в сообщении говорится, что за сутки были госпитализированы 134 человека и 84 находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

В Москве побороли болезнь еще 493 пациента после прохождения лечения и выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом.

Помимо этого, 19 пациентов скончались, у каждого был подтвержден диагноз COVID-19, также сообщает оперштаб.

До этого Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции — «Миробивир». Информация об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств в четверг, 5 мая. Регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель — АО «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

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