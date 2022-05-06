Эндокринолог назвала продукты, которые снижают сахар крови

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Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какие продукты помогают снизить сахар крови.

Она рекомендует иметь дома качественный белок, который можно легко и быстро приготовить. Например, индейка, курица или морепродукты. На гарнир к такому второму блюду подойдут низкоуглеводные овощи: кабачок, брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль.

— Если вы съедите такое горячее, то сахар у вас будет ровный. Но если вы съедите рыбу, а на гарнир будет гречка вообще без овощей, тогда будет скачок сахара крови, потому что вы переели углеводов. То же самое будет, если вы переедите хлеба с колбасой, — объяснила врач.

Она отметила, что на завтрак есть только кашу будет неправильно, так как углевод вызовет сильный скачок инсулина, а после — резкое его падение и чувство голода. Чтобы этого избежать, завтрак должен состоять из белка, овощей и углеводов.

Чувство сытости и стабильный сахар обеспечивают гречневые хлебцы, которые можно иногда есть вместо каши на завтрак, а также рыбные консервы в собственном соку.

— Держите про запас дома орехи — это растительный белок и масла, усвояемых углеводов там крайне мало, и сахар они не повышают. Их можно использовать как перекус или добавку к пище, — объяснила врач.

Пациентам с сахарным диабетом дома нужно иметь ягоды и фрукты с низким уровнем сахара, например, яблоки, груши, черную или красную смородину, вишню и другие.

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