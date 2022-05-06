Политолог Марков: Европа девять месяцев будет закупать нефть, чтобы хватило хотя бы на два года

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Страны Евросоюза тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

По мнению эксперта, несмотря на такие «громкие слова», Европа в течение этого периода будет активно закупать черное золото:

— Что нужно делать России в этом случае? Ей нужно активно продавать нефть и газ, потому что спрос на эти источники среди стран Европы вырос вдвойне. А они в свою очередь все эти девять месяцев будут закупать нефть, чтобы хватило хотя бы на два года. В то же время европейцы активно ищут альтернативные источники для энергетики в других странах.

России, убежден Марков, нужно за этот период найти новый «плацдарм для сбыта» своих энергоресурсов, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. В качестве новых партнеров следует рассматривать азиатские страны, уточнил спикер.

С другой стороны, как считает политолог, период в девять месяцев Европа выбрала неслучайно. Эксперт убежден: на Западе надеются, что в течение этого времени спецоперация завершится и можно будет выходить на новый уровень диалога.

— Если Россия за это время обеспечит победу на Украине и сможет предоставить все доказательства жестокости, которую киевский режим проявлял в отношении людей, тогда ситуация может в корне измениться в нашу пользу, — говорит Марков. — Европа и в самом деле очень верит, что все урегулируется и появится шанс вновь сесть за стол переговоров о возобновлении поставок российских источников.

В заключение спикер подчеркнул, что РФ в перспективе должна отказаться от продажи своих энергоресурсов «в сыром виде», как это происходит сегодня. Вместо этого нужно запустить процесс строительства нефтеперерабатывающих заводов, чтобы впоследствии реализовывать уже нефтепродукты, а не «чистые источники сырья», что намного прибыльнее.