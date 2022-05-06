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Врач перечислил простые способы предотвратить выпадение волос

Ирина Игнатенко
Общество
Врач перечислил простые способы предотвратить выпадение волос
Фото: depositphotos

Доктор медицинских наук, хирург, специалист по пересадке волос Кен Л. Уильямс — младший озвучил простые способы предотвратить выпадение волос. В их число входят спорт, солнцезащитные средства и прием витаминных комплексов.

Он отметил, что сохранить волосы здоровыми и красивыми можно при помощи правильного питания и здорового образа жизни. Также важно поддерживать оптимальный вес и избегать стрессовых ситуаций.

Кроме того, Уильямс посоветовал тем, у кого есть генетическая предрасположенность к облысению, регулярно обследоваться и консультироваться со специалистами по восстановлению волос. Возможно, врачи предложат использовать устройства для лазерной стимуляции кожи головы.

Он отметил, что также существует проблема алопеции. В ряде случаев справиться с этим заболеванием поможет заместительная гормональная терапия, передает МИР 24.

До этого трихолог Ольга Симонова рассказала, что основной и главной причиной весеннего выпадения волос является авитаминоз, так как накопленные питательные вещества в зимний период заканчиваются и нехватка полезных микроэлементов начинает отражаться на организме

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