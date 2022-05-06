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Писатель Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет

Полина Долганова
Общество
Писатель Сергей Дяченко скончался в возрасте 77 лет
Фото: ТАСС / Михаил Фомичев

Писатель Сергей Дяченко скончался в четверг, 5 мая, на 78-м году жизни. Об этом сообщили в издательстве «Эксмо» со ссылкой на супругу литератора Марину Дяченко.

— Редакторы «Эксмо» и «Эксмо.ру» выражают соболезнования всем близким, родным писателя, его читателям, — говорится в сообщении.

Сергей Дяченко родился в Киеве 14 апреля 1945 года. До того как стать писателем, Дяченко был врачом и сценаристом. Его первой работой стала лента «Генетика и мы». В 1980 году будущий фантаст выпустился из ВГИКа и посвятил себя сценарному делу.

Широкой публике писатель-фантаст известен своими книгами «Ведьмин век», «Масштаб» и другими произведениями.

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