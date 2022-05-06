Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед зданием цирка на проспекте Вернадского отремонтируют фонтанный комплекс

Василий Плиткин
Город
Перед зданием цирка на проспекте Вернадского отремонтируют фонтанный комплекс
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Фонтанный комплекс, который находится перед зданием Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, будет отремонтирован. Проектная документация уже согласована, сообщается в пятницу, 6 мая, на официальном сайте мэра Москвы.

— Специалисты Мосгосэкспертизы одобрили проект капитального ремонта комплекса, построенного в 1970 году. Он включает в себя прямоугольный бассейн с фонтанами, — сообщила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

Также отмечается что фонтан будет облицован, специалисты заменят гидроизоляцию, а также покрытия дна чаши и террас. Кроме того, будут отремонтированы мост, опорный пилон под ним, также приведут в порядок деформационный шов.

В рамках работ специалисты произведут полный демонтаж сломанных архитектурных элементов отделки чаши, починят и заменят бортовой камень бассейна и моста. Также будут заменены отделочные плиты борта бассейна, моста и террас.

Будет восстановлено гидроизолирующее покрытие дна бассейна и террас. Для этого специалисты в качестве декоративных вставок будут использовать два вида фракций: с каменными вложениями и гранитными включениями.

Капитальный ремонт фонтанного комплекса планируется завершить до конца текущего года.

В 2022 году в парке «Кусково» отремонтируют Горбатый мост. Сейчас повреждены фундамент и кирпичный свод моста. Также нужно отремонтировать деформированные участки и устранить причины замачивания несущих элементов.

Ремонт Фонтаны Район Проспект Вернадского
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте