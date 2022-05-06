Перед зданием цирка на проспекте Вернадского отремонтируют фонтанный комплекс

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Фонтанный комплекс, который находится перед зданием Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, будет отремонтирован. Проектная документация уже согласована, сообщается в пятницу, 6 мая, на официальном сайте мэра Москвы.

— Специалисты Мосгосэкспертизы одобрили проект капитального ремонта комплекса, построенного в 1970 году. Он включает в себя прямоугольный бассейн с фонтанами, — сообщила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

Также отмечается что фонтан будет облицован, специалисты заменят гидроизоляцию, а также покрытия дна чаши и террас. Кроме того, будут отремонтированы мост, опорный пилон под ним, также приведут в порядок деформационный шов.

В рамках работ специалисты произведут полный демонтаж сломанных архитектурных элементов отделки чаши, починят и заменят бортовой камень бассейна и моста. Также будут заменены отделочные плиты борта бассейна, моста и террас.

Будет восстановлено гидроизолирующее покрытие дна бассейна и террас. Для этого специалисты в качестве декоративных вставок будут использовать два вида фракций: с каменными вложениями и гранитными включениями.

Капитальный ремонт фонтанного комплекса планируется завершить до конца текущего года.

В 2022 году в парке «Кусково» отремонтируют Горбатый мост. Сейчас повреждены фундамент и кирпичный свод моста. Также нужно отремонтировать деформированные участки и устранить причины замачивания несущих элементов.