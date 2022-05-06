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Психолог дал советы, как поддержать женщину в тяжелой ситуации

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дал советы, как поддержать женщину в тяжелой ситуации
Фото: Unsplash

Чтобы поддержать и успокоить женщину, снять тревогу и беспокойство, нужно ее искренне выслушать, не перебивать и не давать непрошенных советов. Такие рекомендации дал социальный психолог Александр Шахов.

Он отметил, что в тяжелой жизненной ситуации человеку важно, чтобы его выслушал собеседник, не отвлекаясь на свои проблемы или мысли.

Также психолог отметил, что стоит воздержаться от советов.

— Совет можно давать только в том случае, если попросят. Во всех остальных — просто нужно постараться разделить переживание человека. Такое сопереживание особенно важно почувствовать женщине. Она не нуждается в поучениях, — отметил психолог в комментарии РИАМО.

Кроме того, не стоит давать оценку действиям и эмоциям женщины.

Он также обратил внимание на важность обеспечения чувства защищенности. Если есть желание поддержать женщину, нужно, чтобы она ощутила чувство безопасности.

До этого психолог Андрей Иванчинов пояснил, почему люди влюбляются в других, находясь в отношениях.

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