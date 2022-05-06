Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в РФ
Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации в пятницу, 6 мая.
Всего в списке насчитывается 96 позиций.
— Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса, — говорится в документе.
Также в списке можно найти медицинские и музыкальные инструменты, часы Apple, игровые приставки Xbox и косметические товары, передает РИА Новости.
Параллельный импорт может позволить сдержать рост цен на иностранную продукцию в России, это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну, заявили 29 апреля в пресс-службе Министерства промышленности и торговли. По словам представителей ведомства, одностороннее решение некоторых организаций об уходе с российского рынка не отвечает принципам честной конкуренции и открытости.