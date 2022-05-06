Москва выставит на торги помещения в старинном доме на Арбате

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Арбат, 25/36 Карта всех событий

Публичный аукцион по продаже помещений в старинном доме на Арбате состоится во втором квартале 2022 года. Так как расположение у объекта крайне удачное, он может быть приспособлен под любой коммерческий проект, сообщает официальный сайт мэра Москвы в пятницу, 6 мая.

— На городских торгах столица регулярно предлагает приобрести нежилые помещения и здания различного метража и характеристик. С начала года предприниматели уже купили 231 объект, где смогут развивать свой бизнес. До конца первого полугодия 2022 года на аукцион выставят 200 квадратных метров площадей в здании 1870 года постройки, в котором полтора века назад размещалось Общество русских врачей, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание находится по адресу улица Арбат, дом 25/36, и является выявленным объектом культурного наследия. В 1870–1917 годах в этом доме располагалось Общество русских врачей, члены которого создали в столице общественную медицину высокого уровня. В начале прошлого века в здании находились художественные классы известного живописца Константина Юона, а позже здесь жил и работал ученый-математик Николай Лузин.

Дом расположен на пешеходной улице, одно его крыло выходит в открытый для проезда Староконюшенный переулок. До станций метро «Арбатская» и «Смоленская» — не более 10 минут пешком.

Новый владелец может использовать помещения по собственному усмотрению, однако с соблюдением обязательств по охране памятника и при согласовании работ по сохранению объекта с Департаментом культурного наследия города Москвы, говорится на сайте.

В прошлом месяце город выставил на торги 25 нежилых помещений и три здания в восьми округах.