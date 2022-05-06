Политолог назвал страны, которые могут отказаться поддерживать антироссийские санкции

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Пойти по пути Венгрии и отказаться поддержать шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, содержащий полное эмбарго на нефть из РФ, может еще ряд стран. Такое заявление сделал политолог Борис Межуев.

— Это в первую очередь Австрия, зависящая от поставок газа, это Италия и Франция, где есть зависимость от определенного количества металлов. Очень противоречивая позиция у Германии, — отметил он в комментарии Life.ru.

Как добавил политолог, постепенно многие европейские страны начинают осознавать, что санкционная риторика не способствует прекращению конфликта на Украине, а лишь, наоборот, затягивает его. Многие страны будут защищать собственные интересы и не станут поддерживать новые ограничения.

Накануне венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия не готова принять предложенные Еврокомиссией ограничения на импорт российской нефти. По его словам, подобные действия могут обернуться потерями для экономики страны, передает ФАН.

Ранее заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.