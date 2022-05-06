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Ученый РАН назвал преждевременными слухи о возможной вспышке коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученый РАН назвал преждевременными слухи о возможной вспышке коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Ряд экспертов сообщили, что штамм «омикрон» разделился на три подтипа коронавируса. Это может стать поводом для новой вспышки пандемии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, стоит ли ожидать подъема заболеваемости в будущем.

Он отметил, что по новым подтипам «омикрона» пока нет точных генетических данных, которые бы позволили утверждать, что они более опасны и быстрее распространяются в обществе.

Профессор заявил, что новый всплеск заболеваемости ковидом исключать нельзя. Но его вероятность снижается, поскольку большое количество людей перенесли заболевание или вацинировались. Он добавил, что у россиян сейчас высокий коллективный иммунитет, но не стоит пренебрегать профилактическими мерами, передает «360».

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5541. Новых заболевших выявили в 84 регионах страны, сообщает ФАН.

5 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат от коронавирусной инфекции — «Миробивир».

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