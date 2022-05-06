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Московский экспорт мяса за два года увеличился на 11,5 процента

Антон Махов
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Московский экспорт мяса за два года увеличился на 11,5 процента
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Экспорт московского мяса и мясной продукции за два года вырос на 11,5 процента. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва занимает четвертое место среди регионов по объему экспортных поставок этой категории продукции. В основном столица экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию. По итогам 2021 года столичные компании поставили товаров на 134,5 миллиона долларов, что на 2,4 процента больше, чем в 2020 году, когда было экспортировано товаров на 131,4 миллиона долларов. И на 11,5 процента превышены показатели 2019 года — тогда объем экспорта составил 120,6 миллиона долларов, — рассказал заместитель мэра.

Поставки по трем главным категориям стабильно растут последние два года: экспорт мяса и субпродуктов птицы составил почти 42,3 миллиона долларов, колбасных изделий — 39,63 миллиона долларов. Помимо этого, Москва наращивает экспорт мясной продукции в страны ближнего зарубежья.

Также недавно в России придумали рецепт колбасы, которая снизит уровень сахара в крови. В производство ее могут запустить уже этой осенью. Эффективность колбасы экспериментально доказана: продукт поможет при профилактике и лечении сахарного диабета 2-го типа.

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