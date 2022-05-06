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Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни

Антон Махов

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Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни
Фото: Pixabay

В ближайшие несколько дней в столице станет теплее, в субботу температура поднимется до 15–17 градусов выше нуля. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили на сайте мэра Москвы.

Также ожидают переменную облачность без осадков, кроме воскресенья. В конце недели будет легкий дождь. Скорость ветра может достигать 12–14 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют осадки 9 мая, температура опустится и будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщают синоптики.

Во вторник ожидается облачность без существенных осадков. Ночь перед средой будет самой холодной за неделю, температура опустится до нуля градусов. Среда, 11 мая, будет достаточно теплой, но с дождем, сообщают синоптики. Температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно прохладным, июнь должен порадовать москвичей теплом.

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