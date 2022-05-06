Андрей Бочкарев: Более 80 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 80 тысяч жителей Москвы получили новое жилье по программе реновации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас продолжается строительство 166 домов площадью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек площадью 4,2 миллиона квадратных метров проектируются, — уточнил заместитель мэра.

В рамках программы реновации возведено 187 домов, 174 из них уже переданы под заселение. Известно, что 53,6 тысячи москвичей уже получили новые квартиры, еще 29 тысяч участников программы находятся на различных этапах организации переезда, приводят слова Бочкарева на сайте мэра Москвы.

В следующем году в Красносельском районе столицы в эксплуатацию введут дом по программе реновации. Новостройка рассчитана на 166 квартир с улучшенной отделкой, она будет располагаться по адресу Русаковская улица, дом 2/1. Дом будет состоять из четырех секций переменной этажности.