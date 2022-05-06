Злоумышленники украли из аптеки крем и зубную щетку. Видео

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, улица Маросейка Карта всех событий

Двое мужчин ограбили столичную аптеку. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленники зашли в аптечный пункт на улице Маросейке, прикинувшись покупателями. Они взяли с прилавка дорогую электрическую зубную щетку и косметический крем, попытавшись их спрятать. Это заметили сотрудники аптеки. Охранник потребовал вернуть имущество, однако мужчинам удалось выбежать и скрыться.

Момент кражи попал на видео.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Вскоре похитители были задержаны в метро. Ими оказались двое приезжих в возрасте 27 и 28 лет, у обоих имеются судимости. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

22 апреля стало известно об аналогичной краже из аптеки: неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше двадцати тысяч рублей.