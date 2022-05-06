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Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины

Георгий Соланович
В мире
Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины
Фото: er.ru

Польша хочет вернуть себе «исторические земли» на территории Украины, прикрываясь агрессивной антироссийской политикой и лживыми заявлениями об общем счастье с республикой. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве... Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины, — сказал политик.

Он напомнил, что в День национальной конституции Польши глава государства Анджей Дуда официально заявил о территориальных претензиях к Украине. По словам Медведева, аннексия земель Варшавой будет местью за многочисленные разделы Польши. При этом для народа Украины раздел территорий будет означать окончательную утрату своей государственности, резюмировал Медведев своем Telegram-канале.

4 мая Медведев высказался о позиции представителей Североатлантического альянса (НАТО) по Основополагающему акту с РФ. По его словам, в международном праве существует принцип, который на латинском звучит как clausula rebus sic stantibus — договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.

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