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Медведев прокомментировал позицию НАТО по Основополагающему акту Альянса с Россией

Лейла Алиева
Политика
Медведев прокомментировал позицию НАТО по Основополагающему акту Альянса с Россией
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев высказался о позиции представителей Североатлантического альянса (НАТО) по Основополагающему акту с РФ в среду, 4 мая.

Политик уточнил, что в международном праве существует принцип, который на латинском звучит как clausula rebus sic stantibus — договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.

— Основополагающий акт Россия — НАТО от 27 мая 1997 года не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации. Это политический документ. И тем не менее некоторые последствия этой клаузулы пытаются применить и к нему, — отметил он.

Ранее НАТО заявило о том, что обстоятельства изменились и они больше не считают себя связанными данным актом.

Последствия этого поступка просты — тащить ядерное оружие на территорию новых стран — членов ЕС или проводить провокационные военные учения вблизи российских границ, добавил заместитель председателя Совбеза в своем Telegram-канале.

4 мая председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Он отметил, что договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

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