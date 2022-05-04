Шойгу сообщил, что ВС РФ будут уничтожать транспорт НАТО с оружием для Украины

Фото: Минобороны РФ

Доставленные на Украину транспортные средства НАТО с вооружениями для ВСУ будут уничтожаться российской армией. Об этом в среду, 4 мая, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

— Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения, — сказал глава оборонного ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.