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Путин пообещал молниеносный ответ на любые попытки вмешаться в ситуацию на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин пообещал молниеносный ответ на любые попытки вмешаться в ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

На любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 27 апреля.

— У нас есть для этого все инструменты — такие, какими не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем - мы будем их использовать, если потребуется, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса. Российская армия, заметил президент, предотвратила реально угрожавшую России опасность и масштабный конфликт, передает РИА Новости.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

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