Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

НАТО отказалось от соблюдения договора с Россией

Лейла Алиева
В мире
НАТО отказалось от соблюдения договора с Россией
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Об этом в среду, 4 мая, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он отметил, что договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

— На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий, — отметил он.

Кроме того, по его словам, несколько месяцев он пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но ему это не удалось, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса. Министр подчеркнул, что вооруженные формирования Украины осуществляют «варварские обстрелы городов», используя мирное население в качестве «живого щита». Также он отметил издевательства ВСУ, которые периодически появляются в Сети, над пленными российскими солдатами.

Также Лавров отметил, что Москва продолжит адекватным образом реагировать на рестрикции против страны, поддерживая устойчивость национальной экономики и руководствуясь интересами народа. Он выразил уверенность в том, что Россия способна «перенастроить экономику» и обезопасить себя от возможных враждебных действий других государств в будущем.

договор Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте