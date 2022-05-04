НАТО отказалось от соблюдения договора с Россией

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Североатлантический альянс (НАТО) отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. Об этом в среду, 4 мая, заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Он отметил, что договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

— На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий, — отметил он.

Кроме того, по его словам, несколько месяцев он пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, но ему это не удалось, передает ТАСС.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО обязаны перестать поставлять оружие на Украину, если они действительно намерены поспособствовать урегулированию кризиса. Министр подчеркнул, что вооруженные формирования Украины осуществляют «варварские обстрелы городов», используя мирное население в качестве «живого щита». Также он отметил издевательства ВСУ, которые периодически появляются в Сети, над пленными российскими солдатами.

Также Лавров отметил, что Москва продолжит адекватным образом реагировать на рестрикции против страны, поддерживая устойчивость национальной экономики и руководствуясь интересами народа. Он выразил уверенность в том, что Россия способна «перенастроить экономику» и обезопасить себя от возможных враждебных действий других государств в будущем.