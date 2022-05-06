Суд заочно арестовал Невзорова по делу о фейках об армии России

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что, помимо этого, журналист объявлен в международный розыск. Однако на сайте Интерпола Невзорова нет в списке лиц, на которых выдан международный ордер на арест, передает РИА Новости.

22 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной операции на Украине. По данным следствия, 9 марта он опубликовал в социальных сетях информацию об умышленном обстреле родильного дома в Мариуполе.

Кроме того, журналист также опубликовал недостоверные изображения пострадавших. Источниками распространения этих фотографий являются украинские СМИ. Ложность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.