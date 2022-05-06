Житель Лобни оборудовал парник для выращивания конопли в квартире

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Лобня, Силикатная улица Карта всех событий

Житель Лобни выращивал коноплю у себя в квартире. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 36-летнего мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Силикатная. С собой у него был пакетик с веществом растительного происхождения. Проведенная позже экспертиза показала, что это марихуана.

Затем полицейские провели обыск его квартиры, где обнаружили 18 кустов конопли — задержанный оборудовал самодельный парник в одной из комнат жилища. Хранился собранный «урожай» в измельченном виде в холодильнике. Там правоохранители нашли 24 банки и два полиэтиленовых свертка с засушенными листьями.

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Согласно заключению эксперта, в одной из банок помещалось около 300 граммов наркотика, добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого сообщалось, что мужчина организовал наркопритон в своей квартире на Кетчерской улице.