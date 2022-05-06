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ДНР и ЛНР назначили послов в России

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
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ДНР и ЛНР назначили послов в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятнцу, 6 мая, назначил зампредседателя Народного совета республики Ольгу Макееву послом в России.

— Назначить Макееву Ольгу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации, — говорится в указе.

Макеева родилась в Донецке. После образования ДНР она стала депутатом, работала председателем комитета по конституционному законодательству и госстроительству, а также исполняла обязанности спикера местного парламента. Назначение уже вступило в силу.

Послом в РФ от Луганской Народной Республики, в свою очередь, назначен Родион Мирошник, уроженец Луганска. После учреждения ЛНР Мирошник работал официальным представителем республики в Контактной группе по мирному урегулированию и PR-советником лидера ЛНР Леонида Пасечника, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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