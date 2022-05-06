Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 6 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Заторы в движении транспорта фиксируются 6 мая на некоторых дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность столичных дорог в четыре балла. При этом в пиковое время ожидается от пяти до шести баллов.

Затруднения наблюдаются на улице Сущевский Вал на внешней стороне ТТК, на улице Садовая-Самотечная на внешней стороне Садового кольца, а также на внешней стороне 41-го километра МКАД.

Кроме того, 7 и 9 мая с 05:00 и до окончания мероприятий будут закрыты для движения транспорта Садовое кольцо, Тверская улица, Новый Арбат и прилегающие к ним улицы в центре, а также Волгоградский проспект, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в Москве временно закроют некоторые парковки со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.