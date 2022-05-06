Режиссер Лебедев отметил необходимость мер поддержки киноиндустрии в Москве

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Российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев отметил необходимость мер поддержки столичной киноиндустрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. Так, они включают в себя гранты ведущим городским киносетям на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате, а также на привлечение зрителей в кинозалы.

— Кино, в отличие от некоторых других видов искусства, — это очень затратная, капиталоемкая область деятельности. Без денег можно написать гениальную книгу, но любое кино без денег снять невозможно. Та поддержка, которую предлагает город, поможет кинематографистам снизить затраты на производство, а сетям кинотеатров — на рекламу и продвижение, — отметил режиссер.

По его словам, привлечь людей в кинотеатры после пандемии коронавируса стало непросто. Ситуация, добавил он, только-только начала улучшаться, но теперь Россия столкнулась с санкциями Запада.

Несколько десятилетий назад киноиндустрия уже проходила период, когда из-за экономических сложностей кино полностью «просело», а на восстановление ушли долгие годы, напомнил сценарист. Поэтому рука помощи для отрасли протянута крайне своевременно, заключил Лебедев.