Торжественный митинг в честь годовщины Победы прошел в электродепо «Северное»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 9А Карта всех событий

Торжественный митинг в честь 77-й годовщины Победы состоялся в электродепо «Северное». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно — именно отсюда весной 1943 года передали бронепоезд «Московский метрополитен», который сыграл большую роль в наиболее трудном этапе Курской битвы. Уточняется, что один бронепоезд и несколько десятков человек сдержали крупное немецкое наступление.

Ветеранов поздравил Академический хор Московского метро вместе с военным духовым оркестром. После минуты молчания к памятнику воинам-метрополитенцам возложили цветы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в Москве 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Длина маршрута составит семь километров.

Сбор участников начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Шествие стартует в 15:00. Москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Ожидается, что к акции присоединится более миллиона человек. В день проведения акции станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» будут закрыты.