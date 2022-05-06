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Более 100 миллиардов рублей выделят на финансирование программы реновации в 2022 году

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 100 миллиардов рублей выделят на финансирование программы реновации в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Утвержденный объем расходов на финансирование программы реновации в 2022 году составит 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 6 мая.

— Программа реновации имеет огромную социальную значимость: сегодня для многих москвичей это единственный доступный способ улучшить свои жилищные условия. Даже в текущей экономической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу не просто не снижать темпы реализации этой важной городской программы, но и нарастить их, по возможности ускорив переселение москвичей в новое жилье, — сказал представитель мэрии.

По его словам, чем длиннее перспектива реализации строительного проекта, тем сложнее просчитать влияние на него различных экономических факторов и понять, будет ли обеспечен необходимый объем ресурсов, материалов и техники.

Поэтому необходимо сократить сроки и скорректировать подходы к реализации программы, подчеркнул Бочкарев. Для этого столичное правительство планирует увеличить ежегодный ввод жилья по реновации и ускорить темпы переселения ее участников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала года в Москве началось строительство 20 домов по программе реновации. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.

Жилье Андрей Бочкарев Реновация
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