Работы по экологической реабилитации прудов стартовали в лесопарке «Кусково»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В лесопарке «Кусково» стартовали работы по экологической реабилитации прудов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

— Сейчас к прудам, где уже идут работы, организовали временные подъездные пути из плит, по которым будет передвигаться специализированная техника. По периметру Большого и Малого Радужных, Локасинского, Собачьего и Малого прудов выставили ограждение. В Собачьем, Большом и Малом Радужных прудах откачиваем воду, а в Малом и Локасинском прудах уже приступили к выемке донных отложений, — сказал представитель ведомства.

По его словам, вскоре специалисты также проведут работы по экологической реабилитации Руинного и Сухого прудов. В настоящее время к ним обустроили временные подъезды, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Мельников рассказал, что в лесопарке «Кусково» приведут в порядок семь прудов XVIII века. Специалисты выполнят укрепление берегов: их выровняют, уложат специальные геоматы с ячейками, поверх насыплют песок, а затем гравий.

Для поддержания нормативного качества воды в прудах, а также предотвращения их цветения и заболачиваемости обустроят систему постоянной подпитки от технического водопровода.