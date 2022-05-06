Столичная блогерша потеряла крупную сумму денег в погоней за «синей галочкой»

Фото: vk/yana_muratova_official

Злоумышленница выманила крупную сумму денег у столичной блогерши под видом помощи в получении метки верификации. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 6 мая, сообщила блогер Яна Муратова.

По ее словам, в сентябре ей написала некая Юлия с личного аккаунта, который был подтвержден «синей галочкой». Женщина предложила блогерше оформить такую же метку для ее страницы за 350 тысяч рублей.

— Уверяла, что все легально, что есть договор, по которому обязуется выполнить обязательства в течение установленного срока — четыре месяца, — рассказала Муратова корреспонденту «ВМ».

Девушке очень понравилось предложение. Единственное, что ей казалось странным, — полная предоплата вперед, о чем она и сказала продавцу. Последняя пошла на уступки. В конечном итоге девушки договорились, что половину суммы, 175 тысяч рублей, Яна платит сразу, а половину — после выполнения договора.

По словам Яны, после предоплаты женщина еще какое-то время поддерживала связь, на вопросы о сроках выполнения отвечала размыто, а потом и вовсе пропала. В последнем сообщении, которое получила от нее Муратова, женщина заявила, что денег у нее нет и возвращать она ничего не будет.

Позже девушка узнала, что ни одна социальная сеть «просто так» галочки верификации не выдает.

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