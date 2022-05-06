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Центры московского долголетия подготовили мероприятия ко Дню Победы

Лейла Алиева
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Центры московского долголетия подготовили мероприятия ко Дню Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пришвина, 12к2 Карта всех событий

Центры московского долголетия (ЦМД) подготовили мероприятия, посвященные Дню Победы.

Ежегодно 9 мая по всей России проходит акция «Бессмертный полк» — шествие с портретами участников Великой Отечественной войны. В центрах московского долголетия запланирован онлайн-формат данного мероприятия.

Так, в 34 центрах и ряде социальных объектов будет транслироваться видеоролик с историями победителей — отцов, дедов и бабушек активистов центров. На данный момент, как уточняется, собрано более 200 фотографий.

Кроме того, с 8 мая во всех центрах будет транслироваться фильм «Наш бессмертный полк». Также пройдет музыкально-поэтическая программа «Музы не молчали...» от клуба «Живой родник».

Для гостей подготовлена программа, посвященная фронтовым писателям и военным корреспондентам. В мероприятии примут участие активисты из разных клубов, а также их внуки.

Также 9 мая с 10:00 можно будет посмотреть трансляцию парада Победы на Красной площади в центрах «Бибирево», «Алексеевский» и «Выхино». В 11:00 в центре «Троицкий» состоится фестиваль «Эти песни спеты на войне», где участники исполнят любимые стихи и песни военных лет.

Выставка творческих работ «Слава победителям», посвященная героическим подвигам, самоотверженности и смелости защитников, пройдет в центре «Борисовские пруды» в 12:00. Клубный центр «Сокольники» приглашает на концерт «Песни опаленные войной» к 13:00.

В это же время в центре «Братеево» пройдет концерт «Письма Памяти», посвященный тем, кто в 1941 году проявил мужество и отвагу. Кроме того, центр «Сокол» в 13:00 ждет гостей на праздничный концерт «День Победы».

В программе — авторские военные стихи Лилии Петровны Нарышкиной и исполнение песен военных лет другими участниками клуба.

6 мая торжественный митинг в честь 77-й годовщины Победы состоялся в электродепо «Северное». Место проведения мероприятия выбрано неслучайно: именно отсюда весной 1943 года передали бронепоезд «Московский метрополитен», который сыграл большую роль в наиболее трудном этапе Курской битвы.

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