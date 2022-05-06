Московские парки подготовили специальную программу к Дню Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Для гостей городских парков подготовили мероприятия к Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

Они пройдут 9 мая с 13:00 до 22:00, доступ к ним возможен без предварительной регистрации. Мероприятия состоятся на территориях 26 зон отдыха, а вечером в 19 из них запустят фейерверки.

Увидеть историческую технику и послушать песни военных лет приглашает Парк Горького. На Пушкинской набережной будет представлена выставка, на которой покажут танки, воссозданные из частей и фрагментов боевых машин, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны.

На Фонтанной площади выступят артисты более чем из 40 стран мира в рамках акции «Международная сцена «Бессмертного полка». Кроме того, в течение дня в парке пройдут концерты хоровых коллективов и представления актеров театральных студий.

В парке «Сокольники» с 13:00 гости смогут увидеть праздничное шествие музыкантов, выступления хоров военного оркестра и уникальное шоу с участием ястребов и соколов. На главной сцене сада имени Баумана музыкальные коллективы будут исполнять песни времен Великой Отечественной войны, а также композиции, написанные в послевоенные годы.

Для зрителей выступят духовой оркестр, хоровой и танцевальные коллективы, а в 19:00 на сцену выйдет певица Виктория Дайнеко. В парке «Кузьминки» в 14:00 покажут спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», а в Измайловском парке мероприятия пройдут на нескольких площадках.

Лучшие песни военных лет в исполнении оркестра гости смогут услышать на Северной площади. Кроме того, на площади Мужества все желающие смогут почтить память героев, возложив цветы к Вечному огню.

Там же с 13:00 до 17:00 состоятся выступления чтецов и вокальных коллективов. Артисты продекламируют стихи и исполнят песни о Великой Отечественной войне, передает официальный сайт мэра Москвы.

На патриотических акциях 9 мая будут помогать более 5,5 тысячи столичных волонтеров. На помощь добровольцев на семи вокзалах и в трех аэропортах можно рассчитывать с 8:00 до 22:00. Они будут встречать ветеранов, помогать с размещением в залах ожидания повышенной комфортности, а также вызывать транспорт и сопровождение.