Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские парки подготовили специальную программу к Дню Победы

Лейла Алиева
Город
Московские парки подготовили специальную программу к Дню Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Для гостей городских парков подготовили мероприятия к Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

Они пройдут 9 мая с 13:00 до 22:00, доступ к ним возможен без предварительной регистрации. Мероприятия состоятся на территориях 26 зон отдыха, а вечером в 19 из них запустят фейерверки.

Увидеть историческую технику и послушать песни военных лет приглашает Парк Горького. На Пушкинской набережной будет представлена выставка, на которой покажут танки, воссозданные из частей и фрагментов боевых машин, найденных на местах сражений Великой Отечественной войны.

На Фонтанной площади выступят артисты более чем из 40 стран мира в рамках акции «Международная сцена «Бессмертного полка». Кроме того, в течение дня в парке пройдут концерты хоровых коллективов и представления актеров театральных студий.

В парке «Сокольники» с 13:00 гости смогут увидеть праздничное шествие музыкантов, выступления хоров военного оркестра и уникальное шоу с участием ястребов и соколов. На главной сцене сада имени Баумана музыкальные коллективы будут исполнять песни времен Великой Отечественной войны, а также композиции, написанные в послевоенные годы.

Для зрителей выступят духовой оркестр, хоровой и танцевальные коллективы, а в 19:00 на сцену выйдет певица Виктория Дайнеко. В парке «Кузьминки» в 14:00 покажут спектакль по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», а в Измайловском парке мероприятия пройдут на нескольких площадках.

Лучшие песни военных лет в исполнении оркестра гости смогут услышать на Северной площади. Кроме того, на площади Мужества все желающие смогут почтить память героев, возложив цветы к Вечному огню.

Там же с 13:00 до 17:00 состоятся выступления чтецов и вокальных коллективов. Артисты продекламируют стихи и исполнят песни о Великой Отечественной войне, передает официальный сайт мэра Москвы.

На патриотических акциях 9 мая будут помогать более 5,5 тысячи столичных волонтеров. На помощь добровольцев на семи вокзалах и в трех аэропортах можно рассчитывать с 8:00 до 22:00. Они будут встречать ветеранов, помогать с размещением в залах ожидания повышенной комфортности, а также вызывать транспорт и сопровождение.

Москва День Победы Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте