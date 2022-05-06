Москвичам объяснили, как зафиксировать факт нарушения качества услуг ЖКХ

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Москвичи при обнаружении некачественной коммунальной услуги могут сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, жилищного объединения или ресурсоснабжающей организации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Если диспетчеру известны причины нарушения качества услуги, он уведомит об этом жителя и сделает соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. В случае если сотруднику причины неизвестны, то он согласует дату и время проведения проверки.

После нее составляется акт в количестве заинтересованных лиц, участвующих в проверке, и подписывается жителем, исполнителем, а также ресурсоснабжающей организацией. При уклонении кого-либо из них от подписания акта документ подписывается остальными участниками и не менее чем двумя незаинтересованными лицами.

После выяснения и устранения причин нарушения качества исполнитель установит размер оплаты за услуги ЖКХ в период нарушения ее качества, заключили в Мосжилинспекции.

До этого Мосжилинспекция помогла жителям двух домов на юге столицы нормализовать температуру горячей воды в квартирах.