Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам объяснили, как зафиксировать факт нарушения качества услуг ЖКХ

Георгий Соланович
Город
Москвичам объяснили, как зафиксировать факт нарушения качества услуг ЖКХ
Фото: Unsplash

Москвичи при обнаружении некачественной коммунальной услуги могут сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, жилищного объединения или ресурсоснабжающей организации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Если диспетчеру известны причины нарушения качества услуги, он уведомит об этом жителя и сделает соответствующую отметку в журнале регистрации сообщений. В случае если сотруднику причины неизвестны, то он согласует дату и время проведения проверки.

После нее составляется акт в количестве заинтересованных лиц, участвующих в проверке, и подписывается жителем, исполнителем, а также ресурсоснабжающей организацией. При уклонении кого-либо из них от подписания акта документ подписывается остальными участниками и не менее чем двумя незаинтересованными лицами.

После выяснения и устранения причин нарушения качества исполнитель установит размер оплаты за услуги ЖКХ в период нарушения ее качества, заключили в Мосжилинспекции.

До этого Мосжилинспекция помогла жителям двух домов на юге столицы нормализовать температуру горячей воды в квартирах.

Москва ЖКХ Мосжилинспекция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте