Четвертый православный храм поставили на учет в Москве с начала 2022 года

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Россия, Москва, улица Фабрициуса, вл33-35 Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной кадастровой палатой поставили на кадастровый учет четвертый православный храм с начала 2022 года. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Храм в Южном Тушине стал четвертым религиозным сооружением, оформленным столичным Росреестром с начала года. Ранее нами учтены три православные церкви: на улицах Южнобутовской в ЮЗАО и Дубнинской в САО, а также на улице Садовники в ЮАО, — сказал замглавы управления Росреестра Сергей Исмунц.

Новый храм в честь Священномученика Ермогена располагается в СЗАО по адресу улица Фабрициуса, дом 35а. Общая площадь составляет 481,3 квадратных метра. Отмечается, что для маломобильных прихожан в храме установлены перила и пандусы.

До этого стало известно, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Вознесения Господня на 700 прихожан в Коммунарке. Храм будет возведен около строящегося ЖК «Скандинавия», высота строения составит около 46 метров.

Архитектурной доминантой проекта станет главный купол, он будет находиться на барабане. На первом этаже храма обустроят молельный зал с алтарем, гардероб, а также лестницы в подвал, на звонницу и хоры. На подземном этаже оборудуют крестильный придел с алтарем.