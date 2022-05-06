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Храм Вознесения Господня на 700 прихожан построят в ТиНАО

Георгий Соланович
Город
Храм Вознесения Господня на 700 прихожан построят в ТиНАО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Вознесения Господня на 700 прихожан в Коммунарке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 мая.

— Выданные документы позволяют застройщику приступить к строительству. Участок свободен от строений и зеленых насаждений, существующие инженерные сети сохранятся. Здание храма по проекту будет компактным, но вместительным — в большие праздники здесь смогут собираться до 700 человек, — сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Храм будет возведен около строящегося ЖК «Скандинавия», высота строения составит около 46 метров. Архитектурной доминантой проекта станет главный купол, он будет находиться на барабане.

На первом этаже храма обустроят молельный зал с алтарем, гардероб, а также лестницы в подвал, на звонницу и хоры. На подземном этаже оборудуют крестильный придел с алтарем.

Общая площадь постройки составит 1,8 тысячи квадратных метров. Рядом с храмом разместят церковную лавку площадью около 300 квадратных метров и парковку на 42 машино-места. Прилежащую территорию благоустроят, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что подворье Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) появится в Северном административном округе Москвы.

Строительство Мосгосстройнадзор Коммунарка
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