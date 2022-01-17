Подворье Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ возведут на севере столицы

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Подворье Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) появится в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом в понедельник, 17 января, рассказала Елена Ибрагимова, которая возглавляет пресс-службу куратора программы строительства православных храмов в Москве и депутата Государственной думы Владимира Ресина.

Уточняется, что в состав Среднеазиатского митрополичьего округа входят приходы РПЦ в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.

По словам Ибрагимовой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил специалистов на возведение митрополичьего округа

— Это будет храм Феодора Ушакова на Речном. Сейчас там стоит временный храм, будет построен постоянный каменный храм на 500 человек. Идет сбор средств, — передает РИА Новости ее слова.

Ранее в пресс-службе РПЦ сообщили, что два храма в старинных русских усадьбах отреставрировали в рамках московской программы субсидий. Работы в обоих отреставрированных храмах были приняты комиссией городского департамента культурного наследия.