Подворье Среднеазиатского митрополичьего округа РПЦ возведут на севере столицы
Подворье Среднеазиатского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) появится в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом в понедельник, 17 января, рассказала Елена Ибрагимова, которая возглавляет пресс-службу куратора программы строительства православных храмов в Москве и депутата Государственной думы Владимира Ресина.
Уточняется, что в состав Среднеазиатского митрополичьего округа входят приходы РПЦ в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении.
По словам Ибрагимовой, патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил специалистов на возведение митрополичьего округа
— Это будет храм Феодора Ушакова на Речном. Сейчас там стоит временный храм, будет построен постоянный каменный храм на 500 человек. Идет сбор средств, — передает РИА Новости ее слова.
Ранее в пресс-службе РПЦ сообщили, что два храма в старинных русских усадьбах отреставрировали в рамках московской программы субсидий. Работы в обоих отреставрированных храмах были приняты комиссией городского департамента культурного наследия.