Мощный взрыв прогремел в отеле в центре Гаваны

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Здание гостиницы Saratoga в центре Гаваны было частично разрушено в результате мощного взрыва, есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили местные СМИ.

— Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек, — говорится в сообщении.

Причины инцидента выясняются в настоящее время. По одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны. На месте работают спасатели, также идет эвакуация местных жителей и постояльцев отеля, передает РИА Новости.

До этого СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане, в результате которого произошло обрушение верхнего этажа и пострадал один из сотрудников. По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода.

В результате инцидента пострадал один человек. Сообщение о травмировании рабочего поступило в областной Следственный комитет 29 апреля около 17:00 по местному времени. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».