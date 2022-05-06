Почти 18 тысяч москвичей вакцинировались от клещевого энцефалита с начала года

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Почти 17,7 тысячи москвичей сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала 2022 года. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

— В этом сезоне с 1 января против клещевого вирусного энцефалита привиты 17 692 человека, из них — 5296 детей, что превышает данные по привитым лицам за 2020 и 2021 годы за аналогичный период, — говорится в сообщении.

Примечательно, что за последнюю неделю прививку сделал 281 гражданин. На сайте Роспотребнадзора также отметили, что укусы клещей в основном происходили на территории Московской, Тверской и Калужской областей, а в Москве было зарегистрировано 18 инцидентов.

Клещевой энцефалит — это сезонная вирусная инфекция. Ее можно встретить в стойких природных очагах и местах обитания энцефалитных клещей. Болезнь вызывает РНК-содержащий вирус из рода флавовирусов, болезнь проявляется повышенной температурой, интоксикацией и поражением нервной системы.

Поздние стадии клещевого энцефалита могут привести к предкоматозному состоянию и смерти. Врач-невролог и главный врач пансионата РАН Мария Медведева рассказала «Вечерней Москве», что такое клещевой энцефалит и насколько он опасен.