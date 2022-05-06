WSJ: Китайские IT-компании «тайно» перестают работать в России

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Китайские IT-компании без каких-либо объявлений уходят с российского рынка в связи с санкциями США. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, китайские организации предпочитают не делать официальных заявлений об уходе в связи с тем, что официальный Пекин не одобряет введения санкций и призывает их остаться в России. Тем не менее поставки на отечественный рынок уже сворачивают Lenovo и Xiaomi.

На китайские компании давят не только санкции, но и риск потерять западных поставщиков. В ответ на это Пекин стремится создать собственные цепочки поставок технологических компонентов, передает Интерфакс.

4 мая британская газета The Guardian сообщила, что власти КНР распорядились провести стресс-тесты различных элементов банковской и финансовой систем страны на случай масштабных санкций со стороны Запада. Так, китайским ведомствам, в том числе банковским регуляторам и структурам, отвечающим за международную торговлю, поручили подготовить меры на случай масштабных санкций еще в феврале этого года.