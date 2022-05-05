Guardian: Китай проведет стресс-тест экономики на случай санкций

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Власти Китая распорядились провести стресс-тесты различных элементов банковской и финансовой систем страны на случай масштабных санкций со стороны Запада. Об этом сообщила британская газета The Guardian в среду, 4 мая.

— Те, кто проводит эти учения, взяли ситуацию с Россией за основу того, на что придется реагировать Китаю, если Запад поступит в его отношении таким же образом. Стресс-тесты включают ряд методологий, в том числе моделирование, — рассказал источник газеты.

По имеющейся у The Guardian информации, китайским ведомствам, в том числе банковским регуляторам и структурам, отвечающим за международную торговлю, поручили подготовить меры на случай масштабных санкций еще в феврале этого года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в КНР стали активнее закупать нефть в России. По информации обозревателей, завод, расположенный в Шаньдуне, получил от гострейдеров Китая квоту на импорт нефти. Государственные предприятия при этом отказываются подписывать новые соглашения с компаниями из РФ, опасаясь санкций со стороны США.

18 апреля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Китай будет снабжать Россию оружием или поможет ей обойти санкции, то ему придется столкнуться с серьезными последствиями со стороны Америки и ее союзников. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит внимательно следить за китайским уровнем поддержки России.