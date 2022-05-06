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В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы
Фото: depositphotos

Сотрудники правоохранительных органов в Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе СК России.

— По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны, — говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у Минобороны России сведения о задержанном, следователи продолжают проверку.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ*, который планировал реализовать теракт на объекте органов власти. Уточняется, что злоумышленника задержали в городе Карачаевске.

По его месту жительства силовики изъяли части самодельной взрывчатки и другие улики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в террористической организации.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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