Водитель автомобиля сбил подростка на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект Мира, 69с1 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы подросток попал под колеса автомобиля. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, на проспекте Мира в районе дома 69, строения 1, произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний подросток. Уточняется, что он перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.