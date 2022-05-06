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Водитель автомобиля сбил подростка на северо-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Водитель автомобиля сбил подростка на северо-востоке Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 69с1 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы подросток попал под колеса автомобиля. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По предварительным данным, на проспекте Мира в районе дома 69, строения 1, произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний подросток. Уточняется, что он перебегал оживленную магистраль в неположенном месте.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Родителям следует напомнить детям о правилах дорожного движения и о безопасном переходе проезжей части, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого появились подробности смертельного ДТП с участием блогера Некоглая в центре столицы. Ночью на 1-й Тверской-Ямской улице произошла авария с участием трех машин: каршеринговый автомобиль «Киа-Рио» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Порше-Панамера» и «газелью».

В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте. Еще несколько участников ДТП также получили ранения: водитель «Порше» — блогер Некоглай и его пассажир — боец ММА Асхаб Магомедов.

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