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Ветераны посетили технополис «Москва» накануне Дня Победы

Лейла Алиева
Город
Ветераны посетили технополис «Москва» накануне Дня Победы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42 Карта всех событий

Представители Московского городского совета ветеранов накануне Дня Победы побывали в технополисе «Москва». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Экскурсии на предприятия особой экономической зоны столицы — это возможность увидеть, как сегодня меняется подход к производству и как московская промышленность выдерживает баланс между традициями и инновациями. Особенно приятно, что гостями наших производств становятся представители старшего поколения, ветеранские организации, — сказал представитель технополиса.

По словам Дегтева, встреча с гостями стала 15-й по счету в 2022 году. Ветераны посетили предприятия кластера медицинских технологий площадки «Печатники», разработчика медицинских изделий «Медплант», а также производителя ортопедической обуви «Ортомода».

Кроме того, гости побывали на фондохранилище Политехнического музея на территории ОЭЗ. В конце мероприятия резиденты и управляющая компания ОЭЗ «Технополис Москва» вручили гостям памятные подарки, заключил Дегтев.

6 мая торжественный митинг в честь 77-й годовщины Победы состоялся в электродепо «Северное». Место проведения мероприятия выбрано неслучайно — именно отсюда весной 1943 года передали бронепоезд «Московский метрополитен», который сыграл большую роль в наиболее трудном этапе Курской битвы.

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