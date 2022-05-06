Пять земельных участков выставили на торги в Москве под строительство инфраструктуры

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

Пять земельных участков выставили на торги в Москве. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На аукционы по аренде выставлены пять участков общей площадью почти шесть гектаров, на которых предусмотрено капитальное строительство спортивных комплексов, медицинских учреждений, объектов торговли и бытового обслуживания жителей города. Срок аренды участков варьируется от 2,6 года и почти до 11 лет, — сказал руководитель ведомства.

Самый большой участок расположен в районе Косино-Ухтомский на улице Салтыковской — его площадь составляет более пяти гектаров. Там предлагают построить многофункциональный спортивный комплекс площадью до 39 тысяч квадратных метров, участок сдается в аренду на 10 лет и 8 месяцев.

При этом в районе Южное Бутово на улице Адмирала Лазарева отведен участок под строительство спортивного комплекса, который сдается на четыре года и десять месяцев. На территории общей площадью в шесть гектаров предлагается разместить комплекс в три тысячи квадратных метров.

Кроме того, в районе Северное Медведково на улице Грекова в аренду сдается участок площадью 0,19 гектара. Там в здании площадью до трех тысяч квадратных метров планируется построить трехэтажный больничный комплекс, срок аренды составляет 4 года 10 месяцев.

В ТиНАО на торги выставлено два участка площадью 805 и 770 квадратных метров. Первый находится в деревне Кузнецово на улице Березовой, там предлагают построить двухэтажный магазин.

Второй участок расположен в селе Сальково, в поселении Кленовском. В здании площадью почти 540 квадратных метров можно открыть мастерские по ремонту, ателье, парикмахерские, прачечные или химчистки.

Уточняется, что срок аренды двух участков составляет 2,6 года. Аукцион по их продаже состоится 7 июня, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля стало известно, что Москва выставила на продажу шесть участков под частные жилые дома. Они расположены в Северо-Западном административном округе и в Троицке.